Акции «Яндекса» на американской бирже упали на 16%

В числе значимых ресурсов могут оказаться "Яндекс" и "Mail.Group". Фото: https://pixabay.com/

В числе значимых ресурсов могут оказаться "Яндекс" и "Mail.Group". Фото: https://pixabay.com/

За час с начала торгов на бирже NASDAQ акции «Яндекса» подешевели на 16% и это не предел, показатели продолжают снижаться.

Предположительно, причиной резкого падения стало обсуждение в правительстве РФ нового законопроекта о значимых информационных ресурсах. Поправки, которые были внесены в нижнюю палату парламента июле этого года, предполагают, что в ресурсах, подобных «Яндексу», доля владения иностранных физических лиц и компаний будет составлять не более 20%.

Ресурс, нарушивший закон, будет запрещен к рекламированию, как и использование его площадок в рекламных целях. Значимость ресурсов будут определять в правительстве.

Эксперты предполагают, что это приведет к ухудшению инвестиционного климата в России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Яндекс» презентовал новую мини-станцию, которой можно управлять с помощью жестов.