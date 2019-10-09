«Яндекс» представил колонку, которой можно управлять жестами

Теперь взаимодействовать с колонкой станет еще проще. Фото: https://pixabay.com/

Теперь взаимодействовать с колонкой станет еще проще. Фото: https://pixabay.com/

Компания «Яндекс» презентовала уменьшенный вариант «Яндекс.Станции» с возможностью управлять ею жестами.

Мини-версия персонального домашнего помощника также оснащена «Алисой». Более бюджетная версия поступит в продажу уже 31 октября этого года. Компактная «сестра» «Яндекс.Станции» оснащена четырьмя колонками, которые позволяют ей лучше слышать реплики пользователей.

Кроме того, она оснащена функцией управления жестами. Без слов можно отрегулировать громкость колонки или полностью выключить звук.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что компания Apple предложила владельцам iPhone 6s и iPhone 6s Plus бесплатно отремонтировать смартфон в случае, если он перестанет включаться. В телефонах обнаружили компонент, который вызывает сбой системы, именно поэтому в компании согласны безвозмездно устранить неполадку.