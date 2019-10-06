Apple бесплатно починит iPhone 6 и 6s Plus

Это не действует на устройства, купленные нелегально. Фото: Pixabay

Это не действует на устройства, купленные нелегально. Фото: Pixabay

Компания обещает провести ремонт бесплатно, если смартфон перестанет включаться.

Приятные новости разместило издание iXBT. Представители компании поделились опасениями, что данные типа смартфонов могут не загрузиться из-за неизвестного компонента, который вызывает сбой системы. Более конкретной информации сотрудники Apple не дают.

Также уточняется, что такая проблема может возникнуть у небольшого количества гаджетов, которые были выпущены в продажу в период с октября 2018 года по август текущего. Кроме того, рассказывается, что iPhone 6 и iPhone 6s Plus продолжают выпускаться, их все еще можно приобрести в некоторых странах.

Компания уточняет одну деталь: скорее всего починка будет ограничена регионом и страной, в которых был куплен смартфон.

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