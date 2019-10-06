Федор Бондарчук взял внучек на презентацию «Вторжения»

Российский режиссер Федор Бондарчук на презентацию новой картины «Вторжение» пришел с двумя внучками.

Премьера последней работы режиссера состоялась в рамках кинофестиваля Comic Con Russia 2019. Кинолента под названием «Вторжение» Федора Бондарчука является одной из самых ожидаемых лент этого года на российском рынке кино. Она стала продолжением истории, показанной в «Притяжении».

На презентацию фильма режиссер взял двух внучек: 6-летнюю Маргариту и 5-летнюю Веру, — сообщает издание «Вокруг кино». А также на премьере присутствовали актеры, сыгравшие главные роли: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов.

Федор Бондарчук часто переключал внимание и отвлекался на своих внучек во время представления своей картины. Режиссер открыто умилялся внучками, не скрывая эмоций перед публикой.

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