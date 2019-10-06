Пиар-директор Заворотнюк опровергла данные о смерти актрисы

Состояние актрисы на данный момент держится в тайне. Фото: Pixabay

Состояние актрисы на данный момент держится в тайне. Фото: Pixabay

Марина Потапова опровергла новость о смерти известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Журнал StarHit опубликовал комментарий пиар-директора артистки, в котором содержалась опровергающая последние новости информация.

Издание РБК связалось с Мариной Потаповой, но она отказалась отвечать на «глупые вопросы», близкое окружение Заворотнюк также воздержалось от комментариев о состоянии актрисы.

Возможно, ложная информация появилась в сети сегодня 6 октября на Telegram-канале «Только никому». Была опубликована часть переписки, по сообщениям становилось ясно, что актриса, якобы мертва. Авторы канала утверждают, что информация точна на 98%, ведь ее сообщили им медики.

Напомним, что о госпитализации Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября. Сообщается, что артистка получила диагноз «рак головного мозга».

Ранее GazetaSPB сообщила о мнении Владимира Путина насчет положения Зеленского после обнародования его переговоров с Трампом.