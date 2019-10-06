Владимир Путин высказался, что положение Зеленского ему безразлично

Владимир Путин высказался, что положение Зеленского ему безразлично
Владимир Путин не интересуется положением Зеленского. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Российский лидер Владимир Путин обозначил, что ему не интересна ситуация Владимира Зеленского после обнародования его переговоров с Дональдом Трампом.

Глава России Владимир Путин на вопрос журналиста РИА Новости о его мнении насчет ситуации с обнародованием дипломатической беседы украинского президента Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа ответил, что он ничего не знает, и посоветовал обратиться с таким вопросом к Зеленскому.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал сравнение Зеленского с Моникой Левинский (сотрудница белого дома, из-за связи с которой требовали импичмента 42-го лидера США Билла Клинтона), подметив, что американские журналисты «злые ребята».

Напомним, что недавно обнародованные переговоры Зеленского и Трампа показали, что лидер США откровенно давил на главу Украины. После чего в конгрессмены Соединенных Штатов объявили о начале процедуры импичмента.

Ранее GazetaSPB сообщила, что украинцы митингуют против «формулы Штайнмайера».

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