Автобусы Петербурга могут остаться без кондукторов

Петербург может отказаться от кондукторов в автобусах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербург может отказаться от кондукторов в автобусах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Транспортная сеть Петербурга может перейти на бескондукторную систему. От кондукторов предлагают отказаться в рамках транспортной реформы.

Сокращение, как заявили в Законодательном собрании Петербурга, коснется 3 тыс. человек. Кондукторам предложат новые должности. Часть из них станет контролерами. Что будет с другими, не уточняется.

В ГУП «Пассажиравтотранс» возможную инициативу пока не комментируют за неимением окончательного решение.

«Никаких окончательных решений пока не принято. И говорить пока не о чем в этой связи», — сообщили gazeta.spb.ru в «Пассажиравтотрансе».

Ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заявил, что на реализацию транспортной реформы из городского бюджета в первой половине 2020 года выделят 2 млрд. Во втором полугодии сумма увеличится до 10 млрд. Деньги направят на ликвидацию частных маршрутов и оптимизацию транспортной системы.