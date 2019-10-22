Иномарка сбила пешехода на Левашовском проспекте

Иномарка сбила пешехода на Левашовском проспекте
Место происшествия. Фото: vk.com

В Петроградском районе Петербурга 22 октября Mitsubishi наехал на женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована.

Как сообщают петербуржцы в соцсетях, все произошло около шести часов вечера во вторник, 22 октября. 32-летняя женщина-пешеход попала под колеса автомобиля Mitsubishi, когда переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Авария произошла в темное время суток на Левашовском проспекте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была госпитализирована в медучреждение. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Фото с места происшествия опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на переходе на Бухарестской водитель провез пешехода на капоте.

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Иномарка сбила пешехода на Левашовском проспекте
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