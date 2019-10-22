На переходе на Бухарестской водитель провез пешехода на капоте

На переходе на Бухарестской водитель провез пешехода на капоте
На место происшествия прибыли реанимация и сотрудники ДПС.Фото: vk.com/spb_today

Утром 22 октября на переходе на Бухарестской сбили пешехода.

На место происшествия прибыли реанимация и сотрудники ДПС.

«На Бухарестской , на переходе у СПБГИКит, водитель посадил пешехода на капот. Лобовое разбито. Обстоятельства не известны, как и неизвестно состояние пешехода. ДПС и реанимация в работе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 22 октября на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошло ДТП с участием ВАЗ 2170 и Volkswagen Jetta.

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