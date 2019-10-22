ВАЗ и Volkswagen не поделили перекресток на юге Петербурга

В ночь на 22 октября на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошло ДТП с участием ВАЗ 2170 и Volkswagen Jetta.

В деталях произошедшего ДТП разбираются сотрудники ДПС. О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «Вконтакте». Там же опубликованы фотографии с места ДТП. Судя по кадрам, у одного автомобиля сильно помят правый бок, а у другого пострадал передний бампер.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ДТП с участием двух фур на КАД. Водитель остался жив.