ВАЗ и Volkswagen не поделили перекресток на юге Петербурга

ВАЗ и Volkswagen не поделили перекресток на юге Петербурга
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 22 октября на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошло ДТП с участием ВАЗ 2170 и Volkswagen Jetta.

В деталях произошедшего ДТП разбираются сотрудники ДПС. О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «Вконтакте». Там же опубликованы фотографии с места ДТП. Судя по кадрам, у одного автомобиля сильно помят правый бок, а у другого пострадал передний бампер.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ДТП с участием двух фур на КАД. Водитель остался жив.

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