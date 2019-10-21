В ДТП на КАД водителя вырезали из кабины

В ДТП на КАД водителя вырезали из кабины
Водитель остался жив.Фото: vk.com/spb_today

Спасатели вырезали из кабины водителя в ДТП с участием двух фур на КАД. Водитель остался жив.

Фотографии опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Напомним, на КАД от Софийской улицы в сторону Пулковского шоссе произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, на место происшествия прилетел вертолет. В результате ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после ДТП на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников возникли споры о необходимости нелегального транспорта. Некоторые считают, что маршрутки необходимы в большом городе, так как с помощью них можно быстро попасть из одной точки в другую.

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