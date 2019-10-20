ДТП с маршруткой на Десантников стало поводом для споров о необходимости нелегального транспорта

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников возникли споры о необходимости нелегального транспорта.

Некоторые считают, что маршрутки необходимы в большом городе, так как с помощью них можно быстро попасть из одной точки в другую.

«Это бы самый безопасный и удобный транспорт, порядок надо наводить, а не отменять!» — пишет пользователь Сети. «На маршрутке может быть намного дольше и дороже, включая время, проведенное в больнице и расходы на лечение», — считает другой комментатор. «Без маршруток мы подыхать будем либо в автобусах, либо в пробках», — пишет петербуржец. «Скорей бы реформа и убрали все маршрутки», — заявил один из пользователей Сети.

Напомним, вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП. Маршрутный автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем. На месте работают сотрудники спецслужб. Маршрутка перевернулась. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП пострадали 15 человек, среди которых двое детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно количество пострадавших в дорожно-транспортного происшествии, в ходе которого столкнулись маршрутный автобус и трамвай.