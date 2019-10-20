Более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем

Детали происшествия выясняются. Фото: кадр из видео с места событий. Телеграм-канал "Аварийный Петербург"

Детали происшествия выясняются. Фото: кадр из видео с места событий. Телеграм-канал "Аварийный Петербург"

В аварии с маршруткой номер 235 и трамваем номер 23 пострадали более десяти человек.

Стало известно количество пострадавших в дорожно-транспортно происшествии, в ходе которого столкнулись маршрутный автобус номер 235 и трамвай номер 23. На данный момент спецслужбы сообщили более, чем о десяти пострадавших.

Напомним, что сегодня вечером, 20 октября, на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошла авария. Маршрутный автобус номер 235, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем номер 23. На месте работают сотрудники спецслужб.

Фото и видео с места происшествия предоставили подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте. Также очевидцы сообщили, что, предположительно, водитель маршрутки решил «проскочить», но неудачно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила о ДТП на пересечении Десантников и дублера Петрегофского шоссе.