Маршрутка, полная людей, и трамвай столкнулись в Петребурге

Маршрутка с пассажирами врезалась в трамвай номер 23 на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе.

Авария случилась сегодня вечером, 20 октября. Около часа назад два транспортных средства: маршрутный автобус и трамвай номер 23 столкнулись на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе.

Фотографии и видео с места событий выложили подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петребург» социальной сети ВКонтакте. На кадрах видно, что маршрутка перевернулась от столкновения, а трамвай получил повреждения передней части корпуса.

На месте работают спецслужбы. Причины ДТП выясняются.

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