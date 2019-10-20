В СК рассказали о задержаниях по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

В СК рассказали о задержаниях по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае
Судьба шестерых человек до сих пор неизвестна. Фото: пресс-служба МЧС России

Сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю объявили возобновление поисково-спасательных действий.

Сотрудники спецслужб продолжают поиски пропавших в ходе аварии в Курагинском районе, где вчера 19 октября случился прорыв дамбы техводоема золотодобывающей артели. На данный момент известно о шести пропавших, их до сих пор не удалось отыскать.

Следственный комитет выявил главную версию произошедшего, так, по мнению специалистов, авария произошла из-за нарушений в проведении золотодобывающих работ.

Также известно, что уже произошли первые задержания по этому делу: арестован генеральный директор ООО «Сисим», владелец прииска, начальник и мастер данного участка артели.

Немногим ранее сотрудники СК возбудили уголовное дело и обыскали офисы компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербургские канатоходцы прошли над заводом «Красный треугольник».

красноярский край прорыв дамбы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В СК рассказали о задержаниях по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае
Петербургские канатоходцы прошли над заводом «Красный треугольник»
Афроамериканка выпала из окна «борделя» в Петербурге
Житель Ярославской области подозревается в поджоге дома в Ростове
В Калифорнии проснулся спящий 500 лет тектонический разрыв
Иномарка въехала в стену жилого дома на Выборгской набережной
В Петербурге задержали жителя, похитившего деньги из кассы магазина
Испанские диетологи рассказали, что «никогда нельзя есть»