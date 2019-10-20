В СК рассказали о задержаниях по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Судьба шестерых человек до сих пор неизвестна. Фото: пресс-служба МЧС России

Судьба шестерых человек до сих пор неизвестна. Фото: пресс-служба МЧС России

Сотрудники Главного управления МЧС России по Красноярскому краю объявили возобновление поисково-спасательных действий.

Сотрудники спецслужб продолжают поиски пропавших в ходе аварии в Курагинском районе, где вчера 19 октября случился прорыв дамбы техводоема золотодобывающей артели. На данный момент известно о шести пропавших, их до сих пор не удалось отыскать.

Следственный комитет выявил главную версию произошедшего, так, по мнению специалистов, авария произошла из-за нарушений в проведении золотодобывающих работ.

Также известно, что уже произошли первые задержания по этому делу: арестован генеральный директор ООО «Сисим», владелец прииска, начальник и мастер данного участка артели.

Немногим ранее сотрудники СК возбудили уголовное дело и обыскали офисы компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербургские канатоходцы прошли над заводом «Красный треугольник».