Петербургские канатоходцы прошли над заводом «Красный треугольник»

Несколько человек преодолели дистанцию в 240 метров.
Группа из пятерых канатоходцев вчера 19 октября преодолела дистанцию в 240 метров, пройдя по тросу, натянутому между зданиями заброшенного завода «Красный треугольник».
Канат натянули на высоте около 50 метров, а непогода усложнила задачу, многие не могли удержаться и падали, повисая на защитном оборудовании.
Известно, что этот хэдлайн стал самым длинным нелегальным из всех когда-либо проходивших в России.
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