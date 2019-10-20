Петербургские канатоходцы прошли над заводом «Красный треугольник»

В ходе трюка никто не пострадал. Фото: Instagram

В ходе трюка никто не пострадал. Фото: Instagram

Несколько человек преодолели дистанцию в 240 метров.

Группа из пятерых канатоходцев вчера 19 октября преодолела дистанцию в 240 метров, пройдя по тросу, натянутому между зданиями заброшенного завода «Красный треугольник».

Канат натянули на высоте около 50 метров, а непогода усложнила задачу, многие не могли удержаться и падали, повисая на защитном оборудовании.

Известно, что этот хэдлайн стал самым длинным нелегальным из всех когда-либо проходивших в России.

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