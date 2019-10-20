В Калифорнии проснулся спящий 500 лет тектонический разрыв

Исследователи зафиксировали активность крупного разлома в земной каре в Южной Калифорнии, которой не было 500 лет.

По словам ученых, разлом может вызвать сильные землетрясения, доходящие до 8 баллов, сообщает Science. Также известно, что тектонический разлом стал двигаться из-за серии землетрясений, которые произошли в июле в городке Риджкрест. Разрозившиеся толчки разной силы пробудили древний разлом Гарлок.

Кроме того, исследователи отмечают, что сколько-нибудь точно предсказать предстоящие землетрясения в этом районе невозможно, потому что он плохо изучен.

Сейчас в Каилфорнии объявлен скорый запуск системы раннего оповещения о землетрясениях. Датчики сейсмической активности будут передавать информацию на смартфоны местных жителей, так у них будут несколько секунд, чтобы защититься от предстоящих толчков.

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