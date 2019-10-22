Медики оказывают помощь сбитому пешеходу на Ленсовета

Медики оказывают помощь сбитому пешеходу на Ленсовета
Место ДТП. Фото: vk.com

Во вторник вечером, 22 октября, пешеход попал под колеса автомобиля, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Московском районе Петербурга.

Как рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода возле дома 33 по улице Ленсовета. По словам очевидцев, бригада скорой помощи уже на месте — медики откачивают пострадавшего.

В группе также появилась информация, что на переходе были сбиты два человека. Местная жительница утверждает, что один из пострадавших «отлетел аж там, где скорая стоит». Она также посетовала опасность перехода и тусклое освещение вокруг.

Фото: vk.com

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка сбила пешехода на Левашовском проспекте.

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