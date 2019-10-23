На Энгельса угнали Lexus за семь миллионов

На Энгельса угнали Lexus за семь миллионов
Lexus LX. Фото: Википедия

В Выборгском районе Петербурга похитили дорогостоящую иномарку. О краже Lexus LX стоимостью 7 млн рассказала владелица.

В полицию 22 октября обратилась женщина 1982 года рождения. Она сообщила, что неизвестные угнали её машину. Кража произошла в ночь с 21 на 22 октября у дома 93 на проспекте Энгельса. Последний раз иномарку видели в 20:00. Пропажа была обнаружена утром в 9:30, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция разыскивает злоумышленника, похитившего Lexus LX.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об угоне Lexus LX-570 в Приморском районе. Неизвестный похитил авто 6 октября. Владелец машины — 27-летний житель Москвы. Стоимость автомобиля хозяин оценил в 7,5 млн рублей.

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