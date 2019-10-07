Москвич лишился Lexus за 7,5 миллионов в Приморском районе

Москвич лишился Lexus за 7,5 миллионов в Приморском районе
Машина были припаркована по Арцеуловской аллее. Фото: Google View

В Приморском районе Петербурга неизвестный угнал автомобиль Lexus. Иномарка принадлежала индивидуальному предпринимателю.

О пропаже в отдел полиции 27-летний москвич сообщил в воскресенье, 6 октября. Со слов заявителя, машина была припаркована у дома № 23/1 по Арцеуловской аллее. Lexus LX-570 владелец оценил в 7,5 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, уголовное дело возбудили по факту кражи. В настоящее время правоохранители приняли меру к розыску транспорта и злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о хищении ювелирных украшений из квартиры. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

автоугон ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти розыск
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