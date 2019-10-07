Неизвестный вынес из квартиры на Красногородской «ювелирки» на 30 тысяч

В Красносельском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры ювелирные украшения на 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября, в одном из домов на улице Красногородской.

Со слов заявительницы, злоумышленник подобрал ключи к ее однокомнатной квартире и совершил хищение ювелирных украшений.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в квартирной краже. Устанавливаются детали происходящего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном инциденте. Пенсионер убил своего соседа по даче. Пострадавший скончался на месте от колотых ран. Возбуждено уголовное дело.