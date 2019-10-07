Пенсионер зарезал соседа по даче во Всеволожском районе

Пенсионер зарезал соседа по даче во Всеволожском районе
Деревня Борисова Грива. Фото: Google View

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в убийстве соседа по дачному участку. Смертельный инцидент случился в субботу, 5 октября, в поселке Борисова Грива.

Мужчине нанесли ножевое ранение на территории дачного участка на Широкой улице, дом No24. В результате полученных ударов он скончался.

Как стало известно GazetaSPb, на месте был обнаружен труп 47-летнего мужчины с колотым ранением в шею. Подозреваемым оказался 62-летний пенсионер. Оказалось, что мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о серьезном ДТП в Красном Селе. Фура пробила ограждение и вылетела с проезжей части.

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