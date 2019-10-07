Фура вылетела через ограждение в Красном Селе

Фура вылетела через ограждение в Красном Селе
Информация о состоянии водителя не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился поздно вечером в воскресенье, 6 октября, в районе Скачки в Красном Селе.

Со слов очевидцев, фура съехала с проезжей части и зависла на мосту. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что большегруз находился в почти подвешенном состоянии. Полуприцеп транспорта развернуло поперек дороги, для проезда других участников оставалась одна полоса.

«Реанимация и ДПС прибыли», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

К утру тягача убрали. На месте образовалась пробка, так как дорога сужена ограждениями.

«Жуткий мост, недострой, очень часто свет не горит в темное время. Надо очень аккуратно проезжать не только мост, но и съезд и заезд на него», — прокомментировал пользователь.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге готовятся к уборке снега. Дорожники уже готовят спецтехнику.

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