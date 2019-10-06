Дорожники готовятся к зимним технологиям уборки

Погодные условия вынуждают дорожные службы Северной столицы готовиться к уборке с использованием зимней техники.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству. Сотрудники дорожных служб заготавливают необходимую технику для приготовления солевых растворов, чтобы обезопасить наиболее подверженные образованию льда места. Среди них мосты, путепроводы, набережные и городские улицы.

По официальным данным, «зимний» режим уборки наступает 16 октября, однако, если это необходимо, дорожники готовы приступить к использованию зимних технологий раньше срока.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге планируется создание «Дорожной уличной сети», на разработку которой городские власти готовы выделить 143 миллиона рублей.