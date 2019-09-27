В Петербурге создадут «Дорожную уличную сеть» за 143 млн рублей

Программа должна поспособствовать ответственному подходу к уборке дворов, крыш и улиц. Фот: Мойка78/Валентин Егоршин

Программа должна поспособствовать ответственному подходу к уборке дворов, крыш и улиц. Фот: Мойка78/Валентин Егоршин

Проект направлен на развитие взаимодействия жителей Северной столицы и дорожных и коммунальных служб.

Реализация системы обсуждалась на правительственном заседании, первом в новом утвержденном составе, сегодня, 27 сентября. Рассказал о проекте глава Комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Главная цель проекта — предоставить жителям Петербурга информацию об уборке дворов и улиц. Необходимо, чтобы горожане знали, кто ответственен за уборку того или иного участка, а водителей могли вовремя осведомлять о перекрытых улицах.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов положительно отреагировал на предложение Рублевского. Предполагается, что система начнет действовать в 2024 году.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об обещании главы города устранить дефицит снегоуборочной техники к грядущему зимнему сезону.