Беглов пообещал закупить снегоуборочную технику

Прошлая зима показала, что существует острая нехватка машин – с дефицитом планируют разобраться в ближайшее время.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в рамках программы «Петербург. Новый взгляд». Он поделился планами на зиму, заявив, что парк уборочной техники будет пополняться в текущем и следующем году. Глава города уверен, что машины должны быть многофункциональными и использоваться не только зимой, но и в другие времена года. На данный момент приобретено 471 единиц техники – ее закупили у финнов. Большая часть из них нужны для уборки дворов, а другая – для тротуаров. На эти цели Смольный выделил три миллиарда рублей, что позволило обновить парк.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге проверили готовность уборочной техники к зимнему сезону. В этом году в уборке ежедневно будет задействовано порядка 600 единиц техники.