Беглов пообещал закупить снегоуборочную технику

Беглов пообещал закупить снегоуборочную технику
Фото: пресс-служба правительства СПб

Прошлая зима показала, что существует острая нехватка машин – с дефицитом планируют разобраться в ближайшее время.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в рамках программы «Петербург. Новый взгляд». Он поделился планами на зиму, заявив, что парк уборочной техники будет пополняться в текущем и следующем году. Глава города уверен, что машины должны быть многофункциональными и использоваться не только зимой, но и в другие времена года. На данный момент приобретено 471 единиц техники – ее закупили у финнов. Большая часть из них нужны для уборки дворов, а другая – для тротуаров. На эти цели Смольный выделил три миллиарда рублей, что позволило обновить парк.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге проверили готовность уборочной техники к зимнему сезону. В этом году в уборке ежедневно будет задействовано порядка 600 единиц техники.

александр беглов снегоуборочная техника
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из Пулково наконец вылетел рейс до Пальма-де-Майорки
Беглов пообещал закупить снегоуборочную технику
Брэд Питт впервые публично высказался о разводе с Анджелиной Джоли
Беглов объяснил, для чего нужно «открывать небо»
СМИ пишут о тайном телефоне Путина
Правительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ
Актера из «Глухаря» задержали за дебош в самолете
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова