В Петербурге проверили готовность уборочной техники к зимнему сезону

В Северной столице проверили готовность уборочной техники к зиме. В этом году в уборке ежедневно будет задействовано порядка 600 единиц техники.

На смотр во вторник, 17 сентября, пришли сотрудники Жилищного комитета совместно с представителями администраций районов и государственного технического надзора. Участники проверили состояние техники, их работоспособность и укомплектованность.

Как сообщили в пресс-службе Жилкома, число техники в сравнении с прошлым годом увеличилось в два раза.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что «Леноблводоканал» оценил готовность к зимнему сезону почти на 100%. В компании также отметили, что у них еще есть время, чтобы завершить все необходимые работы и уберечь жителей Ленинградской области от предстоящих морозов.