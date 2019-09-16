«Леноблводоканал» оценивает готовность к зиме на 95%

У компании есть еще время, чтобы сделать все, чтобы жители Ленинградской области не мерзли в отопительный сезон.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает ГУП «Леноблводоканал». Сотрудники компании проводят плановые работы, которые помогут предотвратить большую часть аварий. Для этого водоканал меняет арматуру, промывает трубы, исследует водозаборы и другие части системы. На данный момент работы завершены на 95%. Большая часть из них коснулись Волховского, Лужского, Тихвинского и Выборгского районов региона. В проверках также принимали участие сотрудники МЧС – они сматривали пожарные гидранты.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за отопительный сезон зафиксировано 1861 нарушение. Количество технологических нарушений на сетях отопления выросло на 11 %. У ГУП «ТЭК СПб» – на 1 % (до 2806), у «Теплосети Санкт-Петербурга» – на 24% (2604).