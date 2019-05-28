В Петербурге за отопительный сезон зафиксировано 1861 нарушение

Количество аварий на теплосетях в минувший отопительный сезон выросло на 11% по сравнению с показателями 2017-2018 годов. Наибольшее количество дефектов обнаружено у «Теплосети Санкт-Петербурга».

Об этом заявил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук во вторник, 28 мая, на заседании правительства города.

Количество технологических нарушений на сетях отопления выросло на 11 %. У ГУП «ТЭК СПб» – на 1 % (до 2806), у «Теплосети Санкт-Петербурга» – на 24% (2604).

На внутридомовых сетях зафиксировано 1861 нарушение, что привело к отключению 2 333 домов. то на 24% больше, чем в 2018 году.

Бондарчук также сообщил, что в Петербурге продолжается следствие по факту смертельной аварии на 2-й Комсомольской улице. Трубу прорвало на участке ГУП «ТЭК», погибла пенсионерка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что трубы в центре Санкт-Петербурга проверят на прочность. Испытания проведут в том числе на Невском проспекте, у Эрмитажа и Исаакиевского собора.