Трубы в центре Санкт-Петербурга проверят на прочность

Воду нагреют до 40 градусов. Фото: pixabay.com
Воду нагреют до 40 градусов. Фото: pixabay.com

Испытания проведут в том числе на Невском проспекте, у Эрмитажа и Исаакиевского собора.

В трех районах Петербурга во вторник начнут температурные испытания теплосети, передали Gazeta.sPb в предприятии 28 мая. Трубы подготовят к новому отопительному сезону и проверят, какие участки требуют ремонта.

Воду в трубах нагреют до 40 градусов. Зона проведения — Адмиралтейский, Кировский и Центральный районы Петербурга. Это значит, что трубы испытают на Невском проспекте, Исаакиевской и Дворцовой площадях, Морских улицах, Гороховой, набережной Обводного канала и множество других улиц и проездов.

В период испытаний часто случаются прорывы на теплосетях — жителей Санкт-Петербурга предупреждают, что к местам аварий не стоит подходить близко. Ущерб за поврежденные автомобили, попавшие в опасную зону, возместят по страховке.

Ранее Gazeta.sPB сообщила, что на улице Трудящихся труба не выдержала испытаний.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отопительный сезон температура температурные испытания теплосетей трубы центр
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Трубы в центре Санкт-Петербурга проверят на прочность