На улице Трудящихся труба не выдержала испытания

Очевидцы сообщали о прорыве в социальной сети “ВКонтакте” около 12:28. Фото: https://vk.com/avto.kolpino
Очевидцы сообщали о прорыве в социальной сети “ВКонтакте” около 12:28. Фото: https://vk.com/avto.kolpino

Улицу злило кипятком еще днем 23 мая.

На место прибыли сотрудники ГУП “ТЭК СПб” для локализации места аварии. Как сообщали ранее н предприятии, сегодня во Фрунзенском районе проводились плановые работы, связанные с гидравлическими испытаниями. Дефект был на трубопроводе диаметром 219 миллиметров на бульваре Трудящихся, 9, в Колпино.

Очевидцы сообщали о прорыве в социальной сети “ВКонтакте” около 12:28.

Также сегодня проверка проходит в Колпинском районе Петербурга. Сотрудники ведомства испытывают магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на заводе “Северная верфь” запустили резку металла для третьего морозильного траулера.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ГУП “ТЭК СПб” прорыв трубы фрунзенский район
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