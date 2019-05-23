На улице Трудящихся труба не выдержала испытания

Очевидцы сообщали о прорыве в социальной сети “ВКонтакте” около 12:28. Фото: https://vk.com/avto.kolpino

Очевидцы сообщали о прорыве в социальной сети “ВКонтакте” около 12:28. Фото: https://vk.com/avto.kolpino

Улицу злило кипятком еще днем 23 мая.

На место прибыли сотрудники ГУП “ТЭК СПб” для локализации места аварии. Как сообщали ранее н предприятии, сегодня во Фрунзенском районе проводились плановые работы, связанные с гидравлическими испытаниями. Дефект был на трубопроводе диаметром 219 миллиметров на бульваре Трудящихся, 9, в Колпино.

Очевидцы сообщали о прорыве в социальной сети “ВКонтакте” около 12:28.

Также сегодня проверка проходит в Колпинском районе Петербурга. Сотрудники ведомства испытывают магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на заводе “Северная верфь” запустили резку металла для третьего морозильного траулера.