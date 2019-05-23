На заводе “Северная верфь” запустили резку металла для третьего морозильного траулера

Заказчиком траулера выступает ОАО “Карельские морепродукты”. Фото: http://www.nordsy.spb.ru
Заказчиком траулера выступает ОАО “Карельские морепродукты”. Фото: http://www.nordsy.spb.ru

Закладка же судна запланирована на конец июля этого года.

Предприятие сегодня запустило резку металла для строительства третьего морозильного траулера. Подготовительный этап после перейдет в закладку судна, которая запланирована на лето 2019 года. Сообщает об этом “Мойка 78” со ссылкой на “Северные верфи”.

Заказчиком траулера выступает ОАО “Карельские морепродукты”. Предприятие выходит в группу компаний “Норебо”. Так, на верфи планирую построить 10 рыболовных траулеров-процессоров неограниченного морского плавания.

Они предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Для этих целей на борту судна установлена многофункциональная рыбофабрика. Это позволяет охлаждать рыбу, филе, фарш и рыбную муку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморске построят самый современный и безопасный порт.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Северные Верфи траулер
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