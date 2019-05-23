На заводе “Северная верфь” запустили резку металла для третьего морозильного траулера

Закладка же судна запланирована на конец июля этого года.
Предприятие сегодня запустило резку металла для строительства третьего морозильного траулера. Подготовительный этап после перейдет в закладку судна, которая запланирована на лето 2019 года. Сообщает об этом “Мойка 78” со ссылкой на “Северные верфи”.
Заказчиком траулера выступает ОАО “Карельские морепродукты”. Предприятие выходит в группу компаний “Норебо”. Так, на верфи планирую построить 10 рыболовных траулеров-процессоров неограниченного морского плавания.
Они предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Для этих целей на борту судна установлена многофункциональная рыбофабрика. Это позволяет охлаждать рыбу, филе, фарш и рыбную муку.
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