В Приморске построят самый современный и безопасный порт

В Ленобласти реализуется проект первого глубоководного универсального портового комплекса – «Приморский универсально-перегрузочный комплекс». Он будет состоять из нескольких терминалов.

Данный проект порта обсудили на встрече власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при участии зампредседателя Правительства РФ Максима Акимова. Также поднимались вопросы транспортной повестки, включающей в себя реализацию на территории двух субъектов крупных инфраструктурных проектов на период до 2024 года.

Известно, что 25 транспортных проектов свяжут город и область в единый транспортный узел. Оценка была дана как объектам, проектная документация которых находится в высокой степени готовности, так и тем, которые имеют большое перспективное значение для развития экономики региона и страны.

Приморский УПК сообщает, что на территории Выборгского района Ленинградской области реализуется проект первого глубоководного универсального портового комплекса – «Приморский универсально-перегрузочный комплекс». Это современный портовый комплекс, включающий 5 терминалов для перевалки угля, минеральных удобрений, зерна, контейнеров, генеральных грузов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ремонт на региональных трассах Ленобласти будут проводить только ночью.