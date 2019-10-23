СКА проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3

СКА проиграл &#171;Нефтехимику&#187; со счетом 2:3
Матч завершился со счетом 2:3. Фото: Pixabay

Болельщики негодуют – кажется, такой неоднозначной игры они давно не видели.

Об этом стало известно 22 октября. Встреча петербургской и нижнекамской команды состоялась в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Армейцы пропустили первую шайбу еще в начале первого периода – ее автором стал Зак Митчел. Во втором периоде, кажется, все начало налаживаться – Максиму Карпову удалось сравнять счет, но уже в третьем удача снова оказалась на стороне противника. Зият Пайгин забил шайбу и до конца основного времени и овертайма счет оставался 2:2, так что сильнейшего пришлось выявлять по буллитам. Им оказался «Нефтехимик», а вот СКА потерпел свое четвертое поражение подряд.

Следующим соперников армейцев станет ярославский «Локомотив». Матч состоится 26 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось, что вместимость «Газпром Арены» будет увеличена к финалу Лиги чемпионов. По словам Литвинова, последний матч на стадионе «Зенит» — «Ростов» собрал более 58 тысяч футбольных фанатов. Для достижения такой вмести мости пришлось использовать временные трибуны на втором ярусе.

нефтехимик ска
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России хотят запретить отключать отопление и воду из-за долгов
Поезд сошел с путей на территории хлебокомбината в Петербурге
Петербургские экоактивисты помогут москвичам спасать еду
Проезд в областных электричках может подешеветь
Россия списала $20 млрд долгов странам Африки
Ледокол «Виктор Черномырдин» успешно завершил испытания
СКА проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3
Петербуржец выиграл более 4 млн рублей в лотерее