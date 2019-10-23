Вместимость «Газпром Арены» будет увеличена к финалу Лиги чемпионов

Вместимость стадиона в Петербурге увеличат до 60 тысяч зрителей. Это произойдет к финалу Лиги чемпионов — 2020/21, заявил гендиректор арены Владимир Литвинов.

Стадион на Крестовском острове «Газпром Арена» был выбран исполкомом УЕФА в сентябре в качестве места проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году, сообщает РИА Новости.

По словам Литвинова, последний матч на стадионе «Зенит» — «Ростов» собрал более 58 тысяч футбольных фанатов. Для достижения такой вмести мости пришлось использовать временные трибуны на втором ярусе.

Он отметил, что для финала Лиги коммерческая вместимость будет доведена до максимума — более 60 тысяч болельщиков, что устраивает УЕФА.

Поскольку временные трибуны на третьем ярусе были демонтированы, стадион не сможет добиться такой же вместительности, как на чемпионате мира (68,5 тысяч человек), добавил гендиректор стадиона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Газпром Арене» прошел матч «Зенит» — «Ростов».