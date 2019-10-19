Сегодня на «Газпром Арене» пройдет матч «Зенит» — «Ростов»

Сегодня, 18 октября, на «Газпром Арене» состоится матч 13 тура РПЛ чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом». Петербургский клуб уже определился с формой.

Сине-бело-голубые выйдут на поле в домашней лазурной форме, а вратарь (Андрей Лунев или Михаил Кержаков) будет в черном. «Ростов» также определился с формой — гости будут играть в желтых цветах. Голкипер должен выйти в зеленом.

На стадионе ожидается ажиотаж среди болельщиков — было продано 55 тысяч билетов. Из них до 600 билетов приобрели футбольные фанаты, которые будут болеть за гостей.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Комментировать игру будут Константин Генич, Денис Казанский и Михаил Моссаковский.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Зенит» разгромил «Ростов» в молодежке.