Сегодня на «Газпром Арене» пройдет матч «Зенит» — «Ростов»

Сегодня на &#171;Газпром Арене&#187; пройдет матч &#171;Зенит&#187; &#8212; &#171;Ростов&#187;
Форма ФК "Зенит". Фото: fc-zenit.ru

Сегодня, 18 октября, на «Газпром Арене» состоится матч 13 тура РПЛ чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом». Петербургский клуб уже определился с формой.

Сине-бело-голубые выйдут на поле в домашней лазурной форме, а вратарь (Андрей Лунев или Михаил Кержаков) будет в черном. «Ростов» также определился с формой — гости будут играть в желтых цветах. Голкипер должен выйти в зеленом.

На стадионе ожидается ажиотаж среди болельщиков — было продано 55 тысяч билетов. Из них до 600 билетов приобрели футбольные фанаты, которые будут болеть за гостей.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Комментировать игру будут Константин Генич, Денис Казанский и Михаил Моссаковский.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Зенит» разгромил «Ростов» в молодежке.

Газпром арена зенит ростов спорт футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе
Утром в Могилево спасатели потушили полыхающий частный дом
Жители Мурино обнаружили колдовские вещи на перекрестке
В Петербурге ушел из жизни генерал-майор полиции Константин Власов
Мужчина лишился Land Rover Discovery во Всеволожском районе
Сегодня на «Газпром Арене» пройдет матч «Зенит» — ...
Мужчина похитил у хозяйки квартиры деньги и украшения на Богатырском проспекте
В Московском районе задержан угонщик Jaguar, попытавшийся скрыться в лесу