«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежке

Благодаря победе в матче с "Ростовом" "Зенит" оказался на третьем месте в турнирной таблице. Фото: Baltphoto

Благодаря победе в матче с "Ростовом" "Зенит" оказался на третьем месте в турнирной таблице. Фото: Baltphoto

В рамках 13-го тура футбольного молодежного первенства команда «Зенита» обыграла «Ростов» со счетом 4:1.

Игра состоялась сегодня, 18 октября, на поле академии «Зенита» в Петербурге. Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте матча, первым отличился полузащитник петербургской «молодежки» Вадим Симутенков. На последних минутах первого тайма «Зениту» удалось вновь забить мяч в ворота соперника, благодаря форварду Никите Симдянкину.

За второй тайм полузащитник сине-бело-голубых Максим Бачинский отправил в ворота «Ростова» два мяча подряд, с интервалом в десять минут. Единственный гол ростовчане забили на 76-й минуте, счет сократился благодаря хавбеку Гочи Гогричиани.

На данный момент «Зенит-М» занимает третьей место в турнирной таблице, имея на счету 23 очка.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился своими впечатлениями от России.