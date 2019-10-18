Бывший полузащитник «Зенита» Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

Бывший полузащитник «Зенита» Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио. Фото: Скриншот Instagram/ @Marchisiocla8

Экс-полузащитник петербургского клуба «Зенит» Клаудио Маркизио рассказал о том, чем его впечатляет Россия.

Маркизио опубликовал фото с прогулки по Москве и поделился своими впечатлениями.

«С удовольствием прогулялся по огромным улицами этого чудесного города. Помимо истории и культуры России меня всегда поражает великолепная чистота улиц. Это так красиво, и это занимает совсем немного времени, если начать с нашего повседневного поведения», — написал итальянец в Instagram.

Клаудио Маркизио начал играть за «Зенит» в сентябре прошлого года. За это время он провел 15 матчей и забил два мяча. До «Зенита» Маркизио выступал за туринский «Ювентус». На международном уровне он представлял Италию на летних Олимпийских играх 2008 года, а также на чемпионатах мира по футболу 2010 и 2014 годов. Кроме того, Маркизио принимал участие в Евро-2012 , выиграв медаль за второе место, и в Кубке Конфедераций ФИФА 2013 года, где завоевал третье место.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Клаудио Маркизио назвал уход из «Зенита» лучшим решением.

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