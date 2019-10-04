Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник «Зенита», «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры.

Итальянский футболист заявил, что дал себе в детстве обещание, что будет играть, пока будет ощущать чудо от исполнения мечты на поле. Однако 33-летний полузащитник понял, что больше не может выполнять это обещание. О своем решение он объявил в Instagram.

Клаудио Маркизио начал играть за «Зенит» в сентябре прошлого года. За это время он провел 15 матчей и забил два мяча. До «Зенита» Маркизио выступал за туринский «Ювентус». На международном уровне он представлял Италию на летних Олимпийских играх 2008 года, а также на чемпионатах мира по футболу 2010 и 2014 годов. Кроме того, Маркизио принимал участие в Евро-2012 , выиграв медаль за второе место, и в Кубке Конфедераций ФИФА 2013 года, где завоевал третье место.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Клаудио Маркизио назвал уход из «Зенита» лучшим решением.