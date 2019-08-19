Клаудио Маркизио назвал уход из «Зенита» лучшим решением

Футболист все еще восстанавливается, но уже получает предложения от разных клубов.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем бывший игрок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал изданию Sky Sport Italia.

Полузащитник рассказал, что впервые не принимает участие в подготовке к сезону, так как ему требуется еще немного времени для полного выздоровления. Он убежден, что почти готов – на данный момент ему удалось полностью перезагрузиться. Сейчас Маркизио готов к подписанию нового контракта и уже рассматривает поступающие предложения. В нем, например, заинтересован «Брешия», который готов платить миллион евро за сезон, но Маркизио не устраивает эта сумма.

Игрок подчеркнул, что его уход из «Зенита» – это решение обеих сторон. Он понимает, что команде было невыгодно ждать, пока Маркизио вылечится до конца. Итальянец пожелал клубу и болельщикам хороших игр в этом сезоне.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Маркизио написал прощальный пост болельщикам «Зенита».