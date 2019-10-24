Петербуржец сжег заживо приятеля после ссоры

Петербуржец сжег заживо приятеля после ссоры
Дело будет направлено в суд. Фото: Pixabay

Завершилось расследование убийства, которое произошло в декабре прошлого года.

Следственный комитет Санкт-Петербурга завершил расследование по делу об убийстве, которое случилось в декабре 2018 года. Петербуржец обвиняется в убийстве с особой жестокостью.

Ночью с 26 на 27 декабря 2018 года мужчина изрядно выпивший мужчина находился в квартире одного из домой по Витебскому проспекту вместе со своим знакомым. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил своего приятеля кулаком по лицу.

Затем он облил пострадавшего неустановленной горючей жидкостью и поджег зажигалкой, сообщило Главное Управление СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший скончался от тяжелейших ожогов.

На данный момент следствие собрало обширную доказательную базу и готово направить уголовное дело в суд.

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