Женщина и 40 кошек терроризируют соседей в Купчино

Запах из квартиры с целой оравой кошачьих распространяется на весь подъезд дома номер 16 по Белградской улице.

Жильцы дома номер 16, который расположился на Белградской улице, не на шутку устали от проблемной соседки. Они рассказали, что в квартире женщины проживает порядка сорока кошек, об этом на весь подъезд сигнализирует неприятный запах и обилие мух.

Также горожане поделились, что кошатница делает захоронения умерших животных прямо у подъезда, поэтому они вынуждены выносить из него на руках своих детей и животных, что те не заразились инфекцией.

Соседи принимали разные меры, чтобы сгладить ситуацию: регулярно устанавливали рециркуляторы, обрабатывали собственные жилища хлоркой. В конце концов они обратились в ЖКХ.

Специалисты посетили зловонную квартиру, однако никаких действий предпринимать не стали. Жильцы дома ищут новое решение.

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