В Карелии дрессировщик чуть не погиб от нападения медведя

В Карелии дрессировщик чуть не погиб от нападения медведя
Дрессировщику удалось выжить. Фото: Pixabay

В городе Олонец прямо на цирковой арене медведь напал на своего дрессировщика. Он чудом выжил, спас намордник на хищнике.

На цирковом представлении в городе Олонец произошел нештатный случай: медведь прямо во время показа напал на дрессировщика. Напарник пытался отвлечь разъяренного зверя, но это не помогло. Пострадавшего спас только намордник на животном.

Инцидент произошел на глазах у публике, которая, что особенно важно, не была отделена от сцены никаким защитным ограждением.

Следственный комитет России по республике Карелия проводит проверку обстоятельств происшествия.

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В Карелии дрессировщик чуть не погиб от нападения медведя
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