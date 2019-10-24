В Карелии дрессировщик чуть не погиб от нападения медведя

В городе Олонец прямо на цирковой арене медведь напал на своего дрессировщика. Он чудом выжил, спас намордник на хищнике.

На цирковом представлении в городе Олонец произошел нештатный случай: медведь прямо во время показа напал на дрессировщика. Напарник пытался отвлечь разъяренного зверя, но это не помогло. Пострадавшего спас только намордник на животном.

Инцидент произошел на глазах у публике, которая, что особенно важно, не была отделена от сцены никаким защитным ограждением.

Следственный комитет России по республике Карелия проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что почти четверть кафе «Север» в Петербурге остались без фирменных пирожных.