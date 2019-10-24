Почти четверть кафе «Север» в Петербурге остались без фирменных пирожных

У многих кондитерских «Север» в Петербурге отзывают франшизу. Об этом на своей страничке в Instagram заявила совладелица фабрики «Север-Метрополь» Елена Шевченко.

Объясниться перед подписчиками она решила из-за участившихся жалоб на качество продукции и обслуживание. На данный момент в нескольких торговых точках продаются сладости других марок. Ассортимент изменился в кондитерских на Белы Куна, Гаванской улице, Дачном проспекте, проспекте Елизарова, на Туристской улице, Садовой, 8-й линии и по другим адресам. Договор с предпринимателем расторгли и прекратили поставку фабричной продукции, но вывески «Севера» с мест продажи не убрал.

«Мы вынуждены принудить его к этому через суд . Рассмотрение дела занимает от трех и более месяцев, и это вводит наших покупателей в заблуждение», — пояснила Шевченко.

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