В Петербурге ввели новый показатель эффективности органов местного самоуправления

В Петербурге ввели новый показатель эффективности органов местного самоуправления
Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил новый показатель оценки эффективности органов местного самоуправления. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге утвердили новый показатель оценки эффективности органов местного самоуправления. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Деятельность органов местного самоуправления оценивают каждый год. Перечень критериев дополнили новым показателем, сообщает администрация Петербурга.

Теперь при оценке эффективности будет учитываться отношение суммы муниципальных контрактов в сфере благоустройства с частными организациями к общей сумме муниципальных контрактов в сфере благоустройства.

Таким образом к 2022 году долю частных организаций в сфере благоустройства планируют увеличить до 20 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2020 году в Петербурге благоустроят четыре зоны: Суздальские озера, Конногвардейский бульвар, набережную реки Охты и Заневский парк.

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