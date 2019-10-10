В Петербурге благоустроят четыре объекта к 2020 году

К началу 2020 года в Северной столице благоустроят сразу несколько объектов. Преобразят Суздальские озера, Конногвардейский бульвар, набережную реки Охты и Заневский парк.

Со слов зампредседателя комитета по благоустройству города Ларисы Канунниковой, в Петербурге ведется качественный подход к благоустройству, который позволяет улучшать городскую среду комплексно.

Как сообщает «Город +», она подчеркнула, что жители участвуют в голосовании по преображению территорий, устраиваются общественные слушания. Канунникова заявила, что объект «Суздальские озера» станет самым крупным по благоустройству, а Заневский парк оформят в тематике космоса и современных технологий.

В настоящее время продолжается разработка концепции набережной реки Охты.

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