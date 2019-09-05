Сад Валентина Пикуля благоустроили по просьбе петербуржцев

В центре Северной столицы садовники благоустроили сад Валентина Пикуля. Он расположен на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы.

Просьба привести в порядок сквер размером 3 гектара была обращена врио губернатору Плександру Беглову. Такое пожелание выразили местные жители.

Согласно информации администрации города, специалисты установили на участке скамейки и урны, благоустроили дорожки и газоны, заменили оборудование на площадках для детей на новое, а также высадили кустарники.

Ранее в GazetaSPb сообщали о высадке в сквере Петергофа более тысячи кустарников и многолетников. Также на территории установили новые скамейки. Благоустройство производилось в сквере на Эйхенской улице.