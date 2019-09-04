В сквере на Эйхенской высадили более тысячи кустарников и многолетников

Сквер на Эйхенской обновили кустарниками и скамейками. Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Сквер на Эйхенской обновили кустарниками и скамейками. Фото: комитет по благоустройству Петербурга

В Петергофе завершилось комплексное благоустройство сквера на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Эйхенской улицы. На территории установили новые скамейки и высадили кустарники.

«Всего высажено более тысячи кустарников и многолетников», — сообщили в комитете по благоустройству.

Среди них четыре вида барбариса — с оранжевыми, пурпурными и зелеными листьями, овсяница Азурит, серая гейхерелла и два вида спиреи японской. Все деревья, что росли в сквере, сохранили. Садовники провели их уходовую обрезку.

На территории сквера установили скамейки полукруглой формы и новые урны. Дорожки и газоны обновили и привели в порядок.

Всего в этом году в Петербурге благоустроят 145 садов, скверов, набережных и пляжей. На эти цели выделено из бюджета 4 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Мытнинской в рамках проекта «Твой бюджет» открыли сквер, придуманный местной жительницей Екатериной Кудрявцевой.