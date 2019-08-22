На Мытнинской открылся сквер, придуманный петербурженкой

Обновленный и украшенный сквер. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Обновленный и украшенный сквер. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

22 августа в Центральном районе торжественно открылся сквер, придуманный местной жительницей Екатериной Кудрявцевой. Её проект победил в ходе программы «Твой бюджет» и был реализован профессионалами.

«Сквер был не в лучшем состоянии, жители обоснованно на это жаловались. Но благодаря неравнодушию Екатерины и труду садовников зеленый участок совершенно преобразился», — рассказал глава комитета по благоустройству правительства Петербурга Владимир Рублевский.

Всего в ходе благоустройства были замощены дорожки и площадки, осуществлён ландшафтный дизайн газонов. На зеленом участке высадили 17 молодых деревьев и 500 кустов барбариса, а также декоративные злаки.

«Я очень довольна тем, как все получилось. Надеюсь, что жители будут бережно относиться к своему скверу», — рассказала автор проекта в ходе торжественного открытия сквера.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что в городе впервые в российской истории испробуют новую модель электробуса.