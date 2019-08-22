Петербуржцы первыми в России испытают «Сириус»

Петербуржцы первыми в России испытают &#171;Сириус&#187;
Презентация новых автобусов. Фото: gov.spb.ru

Новые автобусы для испытаний на городских маршрутах прибыли в Петербург. Среди них — низкопольный электробус «Сириус», ранее не применявшийся нигде в стране.

Как сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», новый автобус с электродвигателем и ночной зарядкой может передвигаться на расстояние до 240 километров, не нуждаясь в источнике электричества. «Сириус» способен перевозить до 90 пассажиров, а также оснащён всем необходимым для маломобильных граждан.

Протестируют новинку вологодского «Стройтранса» на маршруте 128, где уже работают десять электробусов.

Ранее GazetaSPb передавала,что учёные из Великобритании раскрыли простой секрет продления жизни.

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